Все федеральные услуги будут соответствовать стандартам клиентоцентричности в 2024 году

В этом году планируется оптимизировать 79 услуг

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Процедура получения 50 федеральных услуг была упрощена в 2023 году, еще 79 услуг будут оптимизированы в этом году. Таким образом, все федеральные услуги будут соответствовать стандартам клиентоцентричности, сообщила пресс-служба правительства.

"В 2023 году упростили процедуру получения 50 федеральных услуг. В результате срок оказания госуслуги сократился в два раза - до двух дней в среднем. При этом число требуемых документов уменьшилось в 1,5 раза - до двух документов в среднем. Кроме того, в 1,5 раза сократилось количество очных визитов для получения госуслуги - до двух визитов в среднем. В 2024 году планируется оптимизировать еще 79 услуг. Таким образом, все федеральные услуги будут соответствовать стандартам клиентоцентричности", - сказано в сообщении по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития России, где вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко представил результаты выполнения федерального проекта "Государство для людей".

Отмечается, что в этом году оптимизация услуг начнется в регионах России. Планируется упростить процедуру получения более 1,5 тыс. региональных услуг.

"Правительство меняет подход к оказанию государственных услуг. Мы перестраиваем их таким образом, чтобы в центре внимания находился человек, а госуслуги оказывались комплексно в рамках конкретных жизненных ситуаций, а также с учетом его пожеланий и потребностей", - приводятся в сообщении слова Григоренко.

В прошлом году была проведена оценка наиболее востребованных федеральных (429) и региональных (около 13,5 тыс.) услуг. Как показало исследование, около 67% федеральных и 26% региональных услуг соответствуют стандартам клиентоцентричности. Остальные услуги будут оптимизированы.

О проекте

Проект "Государство для людей" (прежнее название - "Клиентоцентричность") входит в перечень 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Пилотный проект стартовал в декабре 2021 года. В его рамках были разработаны правила и стандарты, на основе которых должна строиться коммуникация государства с гражданами и бизнесом. Также создана концепция, включающая профиль клиента как инструмент для формирования индивидуальных, удобных и проактивных сервисов. Внедрение стандартов проводилось в пилотном режиме, рассчитанном до конца года, в восьми ведомствах и пяти регионах, 22 сентября 2022 года в проект включились все федеральные ведомства.

Стандарты клиентоцентричности разработаны по трем направлениям - "Государство для людей", "Государство для бизнеса" и "Стандарт для внутреннего клиента". Для формирования знаний и умений, обеспечивающих внедрение соответствующих изменений в органах государственной власти, проводится регулярное обучение госслужащих. В 2022 году были проведены три модуля стратегической сессии для руководящего состава госорганов. В 2023 году планируется обучить не менее 6 тыс. сотрудников федеральных и региональных органов власти.