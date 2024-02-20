Путин поддержал идею бонусных баллов в награду за занятия спортом

Глава государства отметил, однако, что нужно разработать характер поощрений

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею бонусных баллов для тех, кто регулярно занимается спортом. На форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" глава государства отметил, однако, что нужно разработать характер поощрений.

Путин напомнил, что "уже есть, работает такая система, как налоговый вычет для тех, кто занимается на регулярной основе физкультурой и спортом". "Но, конечно, наверное, этого недостаточно", - отметил глава государства.

"Баллы для тех, кто занимается на регулярной основе спортом, - это интересная идея, она уже в принципе звучит, я знаю о ней, - сказал президент. - Надо, конечно, понять, по каким направлениям двигаться, с точки зрения господдержки, как формализовать эти баллы".

"Самое простое - это сдача ГТО, она массовый характер носит. И в зависимости от этого эти баллы начислять, - предположил глава государства. - Но не только. Надо эту систему разработать". "Точно: обещаю, обязательно поработаем на эту тему", - заверил президент РФ.