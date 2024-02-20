Путин назвал правильным вопрос о расширении поддержки многодетных

Президент РФ отметил при этом, что вопрос связан "с бюджетными ограничениями"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти РФ будут обязательно думать над расширением поддержки многодетных, заверил президент России Владимир Путин, отметив при этом, что вопрос связан "с бюджетными ограничениями".

С просьбой по этой теме к главе государства обратился один из участников дискуссии на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Вы же понимаете, это связано с бюджетными ограничениями. Но тем не менее сама по себе постановка вопроса, безусловно, правильная. Обязательно подумаем", - ответил Путин.