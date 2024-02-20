Путину понравилась идея восстановления усадеб в России

По словам члена "Ассоциации владельцев исторических усадеб" Алексея Шкрапкина, эти объекты могут стать "ядром туристической инфраструктуры"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину понравилась идея восстановления усадеб и объектов культурного наследия в России. Об этом президент сообщил в ходе пленарной сессии на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"[Вы] предложили восстановить все усадьбы, <…> это нужно сделать для целей [развития] туризма, нужно создать программу возрождения [усадеб] для целей [развития] туризма. <…> Если действительно выстроить эту работу таким образом, как вы предлагаете, <…> в целом [будет] несложно", - сказал Путин.

Лидер идеи, владелец усадьбы "Скорняково - Архангельское", член "Ассоциации владельцев исторических усадеб" Алексей Шкрапкин предлагает восстановить все заброшенные исторические усадьбы и объекты культурного наследия, которые находятся в сельской местности и малых городах России. По его словам, эти объекты могут стать "ядром туристической инфраструктуры".

Шкрапкин пояснил, что для реализации проекта необходимо создать систему сопровождения на всех этапах восстановления объектов, разработать механизмы льготного кредитования. "Разработать госпрограмму поддержки проектов возрождения исторических усадеб и объектов культурного наследия, приспособления их для целей туристической инфраструктуры", - сказал он.

Путин отметил, что туристы во всем мире едут туда, где интересно. "Имея в виду очевидный бум внутреннего туризма, это будет востребовано. Тогда льготные кредиты будут окупаться", - резюмировал он.

Форум проходит в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.