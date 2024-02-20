В Одессе водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов

Пассажир обвинила водителя в просмотре сериала на русском языке, заявив, что "российские сериалы должны вызывать отторжение"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Водителя такси из Одессы уволили после жалобы пассажира на то, что она смотрела российские сериалы на своем смартфоне. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Пассажир обвинила водителя в просмотре сериала на русском языке, заявив, что "российские сериалы должны вызывать отторжение". Таксист выразила мнение, что на Украине нет сериалов, достойных просмотра. Она также указала, что "выросла на русском языке", а в Одессе на нем разговаривают.

По информации "Страны", пассажир подала жалобу, и водитель лишилась работы.