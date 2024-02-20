В Крыму в 2024-2027 годах построят 12 новых школ

Это позволит частично ликвидировать в республике вторую смену

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. 12 новых школ появятся в Крыму в 2024-2027 годах, что позволит частично ликвидировать в республике вторую смену. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В 2024-2027 годах в Крыму будут построены 12 школ <...>. При этом принято решение включить в ФЦП до 2030 года еще строительство школы в Ялте и 6 в Симферополе, в том числе в Каменском массиве. Строительство школ в этих муниципальных образованиях позволит ликвидировать вторую смену", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Аксенов, планируется построить школу на 600 мест в Бахчисарае, на 480 - в Евпатории, на 825 - в Керчи и на 800 - в Феодосии, на 250 мест - в Судаке. В Ленинском и Сакском районах появится по школе на 500 мест каждая, в Симферопольском - два учебных заведения на 1 100 учащихся, а в самом Симферополе - три на 1 170 школьников.

По данным главы республики, сейчас во вторую смену дети учатся в 71 из 534 школ Крыма. Больше всего таких смен в Джанкое, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте и в Бахчисарайском районе. "Чтобы полностью закрыть проблемный вопрос со второй сменой, необходимо изыскать возможность построить еще по одной школе в Сакском районе, Джанкое, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, Керчи. Это одна из важных задач органов власти, для ее решения будут приложены все усилия", - заключил Аксенов.