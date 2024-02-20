В Харькове на снятом ранее памятнике премьеру СССР Тихонову теперь хотят убрать и подпись

Сам бюст демонтировали в 2022 году, однако на пустующем постаменте осталась надпись из металлических букв

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты добиваются демонтажа подписи под бюстом председателя Совмина СССР (1980-85 годы) Николая Тихонова в Харькове. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Сам бюст был демонтирован еще в 2022 году, однако на пустующем постаменте осталась надпись из металлических букв: "Тихонов Николай Александрович дважды Герой Социалистического Труда". "Дали обращение на демонтаж", - говорится в телеграм-канале.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины отчиталось, что только за 2022 год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.