Фотовыставку и фильм создали к 80-летию бывшего спикера Госсовета Коми Ивана Кулакова

К юбилейной дате региональный телеканал "Юрган" при поддержке Госсовета республики подготовил фильм о политике

СЫКТЫВКАР, 20 февраля. /ТАСС/. Фотовыставку "Человек. Политик. Гражданин" открыли в Госсовете Республики Коми к 80-летию со дня рождения видного политического деятеля региона, бывшего председателя парламента республики Ивана Кулакова (1944-2005). Благодаря его родным и землякам удалось найти его редкие детские фотографии с малой родины - поселка спецпереселенцев Ичет-Ди в Троицко-Печорском районе Коми, рассказала ТАСС куратор выставки, сотрудник Национального музея республики Елена Морозова.

"Любая фотография Ивана Егоровича сегодня - это уже редкость. Эта выставка о нем пятая по счету. Первую мы открыли в музее Госсовета республики, когда Ивана Егоровича не стало. Она работала целый год. Когда мы решили ее демонтировать, сотрудники были против, они говорили "пусть дальше стоит". Тогда мы собрали первый бесценный материал, его предоставила и семья Кулакова. У нас не было фотографии спецпоселка Ичет-Ди. Благодаря его сестрам фото появилось, хотя такого поселка уже давно нет и на карте республики", - сообщила ТАСС куратор выставки.

Как рассказал ТАСС спикер регионального парламента Сергей Усачев, вся биография "большого Ивана", как называли его земляки, связана с республикой и ее людьми. "Здесь представлены исторические материалы, интересные факты из жизни республики, это наша история. Одна из таких малоизвестных историй о Иване Егоровиче - это когда он подростком спас деньги Дутовского сельсовета во времена разлива реки Печоры. Он прыгнул в холодную воду и достал из затопленного здания сельсовета сейф с деньгами. Потом получил за это грамоту Верховного Совета Коми АССР", - отметил спикер.

Большая часть экспозиции представлена из фондов Национального музея Коми. "Мы хотели представить Ивана Егоровича как политика, организатора, человека и гражданина, который очень много сделал для своей республики. О своей малой родине он никогда не забывал. В дни памяти спецпоселка выезжал на место вместе с земляками, там была поставлена часовня, готовили поминальный обед. Это было очень важно для него самого. Он был одним из основателей общественного фонда жертв политических репрессий "Покаяние", который выпускал одноименный мартиролог", - сказала Морозова.

О политике

К юбилейной дате региональный телеканал "Юрган" при поддержке Госсовета республики подготовил фильм о Кулакове. По представленным на выставке и в фильме воспоминаниям, Кулаков родился в поселке Ичет-Ди в семье воронежских крестьян, высланных в годы раскулачивания на Печору. Выжить семье помогли дедушка и бабушка. Дед ловил рыбу, которой снабжал весь поселок, бабушка заготавливала ягоды и грибы. Младший сын в семье Иван Кулаков начал трудиться с шести лет, после смерти отца. Окончил среднюю школу в селе Дутово, затем с отличием Нижне-Тагильский горно-металлургический техникум. Двенадцать лет проработал в управлении "Печорстроя", где прошел все ступени - от формовщика до руководителя предприятия.

В 1986 году он был избран председателем Печорского горисполкома, затем возглавил администрацию Печоры. С 1993 года работал на постоянной основе в республиканском парламенте: три созыва в должности первого заместителя председателя. В 2003 году он возглавил Госсовет Коми. Почетный гражданин городов Печоры и Сыктывкара, с 10 августа 2017 года - почетный гражданин Республики Коми (посмертно).