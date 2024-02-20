В Белгородской области обяжут владельцев ТЦ и рынков установить защитные конструкции

Глава региона Вячеслав Гладков рассчитывает, что владельцы сделают это заранее

ТАСС, 20 февраля. Правительство Белгородской области планирует обязать владельцев торговых центров и рынков обеспечить объекты защитными конструкциями на случай обстрелов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".

"На ближайшем заседании оперативного штаба мы примем решение, обязывающее установку [в торговых центрах и на рынках] данных защитных конструкций. Надеюсь, что владельцы, в том числе и [Центрального] рынка, услышат мое обращение к ним и сделают это заранее, и заранее хотел сказать им спасибо, уверен, что они сделают это быстро", - сказал он.

Так Гладков ответил на обеспокоенность местной жительницы отсутствием укрытий на Центральном рынке Белгорода. Женщина отметила, что во время последнего обстрела города украинскими военными она видела, как люди пытались укрыться, по сути, на открытом месте. Она напомнила о бетонных блоках и мешках с песком, с помощью которых в городе защищают остановки.

"Мы понимали, ставя укрытия на остановочных павильонах, что тема будет развиваться и дальше. Конечно, нужно создавать эти условия [безопасности], я думаю, что в этот процесс должны быть вовлечены и владельцы торговых центров, и владельцы Центрального рынка. Я не думаю, что это будет большая финансовая нагрузка, но уверен, что они должны в обязательном порядке побеспокоиться и о продавцах, арендаторах, и о покупателях", - сказал Гладков.