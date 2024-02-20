В Дагестане предложили формировать кадровый резерв из числа участников СВО

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину.

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости формировать кадровый резерв из числа участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Нам надо готовить кандидатов в управленцы из тех, кто воюет, формировать кадровый резерв из числа участников СВО. Эти люди, знающие цену жизни и правде, сегодня защищают всех нас на дальних рубежах", - цитирует пресс-служба слова Меликова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину.