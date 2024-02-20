СМИ: в Гвинее прошла демонстрация с требованием отменить блокировку нескольких соцсетей

По информации Guinee 360, протестующие также настаивали на немедленном освобождении из предварительного заключения главы Союза профессиональной прессы страны Секу Джамаля Пендессы

ПРЕТОРИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Демонстрация с требованием снять в Гвинее продолжающуюся уже почти три месяца блокировку в интернете ряда электронных СМИ и социальных сетей состоялась в столице страны Конакри перед зданием управления по регулированию почты и телекоммуникаций. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee 360.

По его данным, протестующие также настаивали на немедленном освобождении из предварительного заключения главы Союза профессиональной прессы Гвинеи журналиста Секу Джамаля Пендессы. Полиция не предпринимала никаких действий против участников акций, большинство из которых составляла молодежь.

В ноябре регулятор информационного рынка Гвинеи приступил к блокировке доступа к ряду интернет-изданий и социальных сетей. На многочисленные жалобы тогдашний официальный представитель правительства заявил, что интернет не является неотъемлемым правом граждан.

20 февраля в столичном суде начались слушания по делу Пендессы, который обвиняется в использовании социальных сетей для нарушения общественного порядка. Ему грозят шесть месяцев тюремного заключения и крупный штраф.