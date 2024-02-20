Путин завершает насыщенный рабочий день совещанием по капремонту школ

Как напоминал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этой теме глава государства уделяет "огромное внимание"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершает публичную часть весьма насыщенного рабочего дня совещанием по реализации программы капитального ремонта школ.

Мероприятие проходит в Кремле в формате видеоконференции. Ранее Путин успел провести полноформатную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и обсудить с ним происходящее в данный момент на фронте под Авдеевкой, а также на плацдарме в районе Крынок. После этого российский лидер принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Вместе с российскими предпринимателями Путин обсудил инициативы, направленные на всестороннее развитие страны, а также осмотрел выставку отечественных брендов.

Поздним вечером Путин нашел время для обсуждения вопроса модернизации школ. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этой теме глава государства уделяет "огромное внимание". Соответствующая федеральная программа реализуется по поручению президента. На эти цели заложено более 315 млрд рублей в период с 2022 до 2026 года. Ее ключевая цель - капитальный ремонт школьных зданий и их оснащение современными средствами обучения и воспитания. Дополнительно к этому регионы обеспечивают антитеррористическую защищенность отремонтированных зданий, обновляют фонд учебников, повышают квалификацию учителей. За прошедшие 2 года в регионах отремонтированы 4 466 школьных зданий. Это более чем на 1 тысячу зданий больше первоначального плана. Многие объекты были введены опережающими темпами. До конца 2026 года планируется отремонтировать свыше 7 300 зданий.