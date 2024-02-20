Более 180 семей ЛНР улучшили жилищные условия за счет маткапитала, оформленного в регионе

Оформление материнского капитала и ежемесячного пособия на ребенка стало доступно с 1 января 2023 года

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 180 семей в Луганской Народной Республике (ЛНР) улучшили свои жилищные условия за 2023 год, воспользовавшись материнским капиталом, оформленным в регионе, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Оформление материнского капитала и ежемесячного пособия на ребенка на территории ЛНР стало доступно с 1 января 2023 года.

"Программа государственной поддержки семей с детьми стала доступна жителям Луганской Народной Республики с 2023 года. За это время более 180 семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала", - говорится в сообщении.

Социальный фонд России перечислил по заявлениям 89 семей более 53,3 млн рублей. Деньги были использованы на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. Еще 92 семьи оплатили кредиты в банках на общую сумму 58,5 млн рублей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. Оформляется сертификат на получение маткапитала в отделениях социального фонда России по ЛНР. Подавать документы можно как лично, обратившись в клиентскую службу, так и с помощью портала "Госуслуги". Процесс рассмотрения занимает не более пяти дней.