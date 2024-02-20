Путин призвал в ходе капремонта школ создавать современную образовательную среду

Президент России отметил, что нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, это базовые вещи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал в ходе капитального ремонта школ не просто перекрашивать стены и обновлять фасады зданий, а создавать современное школьное пространство для юных россиян.

"В ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, перекрасить стены, хотя и это важно, это, что называется, базовые вещи. Повторю, задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создавать современное школьное пространство для юных граждан нашей страны, причем во всех регионах, в городах и на селе", - указал глава государства на совещании по программе капитального ремонта школ.