Путин потребовал обеспечить безопасность школ

Президент отметил, что нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти на всех уровнях должны уделять предельное внимание безопасности школ, в том числе в вопросе экстренной связи с полицией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по программе капремонта школ.

"Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, - подчеркнул глава государства, - наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий".