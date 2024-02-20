Путин планирует обсудить с кабмином продление программы капремонта школ до 2030 года

Президент РФ отметил, что "эта программа хорошая и нужная"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует обсудить с правительством перспективу продления программы капитального ремонта школ до 2030 года.

"По этому направлению будем идти дальше и обязательно с правительством обсудим продолжение этой программы до 2030 года. Эта программа хорошая и нужная", - сказал Путин на совещании по реализации этой программы.

Президент напомнил, что только из федерального бюджета в 2022-2023 году было направлено на капремонт школ 134 млрд рублей. "В 2024-2026 году планируем еще направить 181 млрд рублей. Это такие приличные деньги", - уточнил Путин.

По его словам, когда программа только стартовала, говорилось о том, что можно направить еще больший объем средств. "Проблема была в том, чтобы освоить эти денежные средства, эти ресурсы, чтобы было достаточно производственных мощностей, строительных для того, чтобы выполнить эту программу", - пояснил он.

Путин заметил, что сейчас необходимые строительные мощности имеются и растут практически каждый месяц. "Поэтому все это становится реалистичным и, действительно, результат хороший", - похвалил глава государства. Президент напомнил, что модернизированная в Нижнем Тагиле школа, которую он осмотрел, оставила хорошее впечатление. "Там оставались только одни стены. Создано современное пространство для ребят и для занятий спортом, и для занятий художественным творчеством, и, конечно, для освоения предметов школьной программы, причем в очень хороших современных условиях и с использованием современного оборудования", - рассказал президент.