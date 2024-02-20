Путин поручил проработать стимулы для привлечения молодых педагогов в школы

Президент РФ отметил, что "нужно продумать дополнительные стимулы, мотивацию, чтобы сегодняшние выпускники педагогических вузов, университетов приходили работать именно в школу"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти должны проработать меры, которые помогли бы сделать работу в школах более привлекательной для молодых педагогов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Нужно продумать дополнительные стимулы, мотивацию, чтобы сегодняшние выпускники педагогических вузов, университетов приходили работать именно в школу. Видели перспективы для профессионального, карьерного роста", - сказал он на совещании по программе капремонта школ.

Путин поручил федеральному правительству и региональным властям "предложить конкретные решения по привлечению в школы молодых педагогов".