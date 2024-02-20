Путин заявил, что ремонт школ должны оценивать ученики и родители

Президент отметил, что они также могут предлагать интересные идеи для благоустройства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Учащиеся, педагоги и родители должны оценивать качество ремонтных работ в школах и дизайнерские решения, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по программе капремонта школ. Глава государства отметил, что ученики могут также предлагать интересные идеи для благоустройства.

Президент призвал "активно включать школьников, учителей и родителей обязательно в обсуждение дизайнерских решений, проектов реконструкции и обновления школ". "Конечно, они должны участвовать в приемке проведенных работ, оценивать их качество", - отметил Путин.

"При развитии образовательной среды следует учитывать пожелания самих учащихся, - указал глава государства. - Уверен, что ребята могут также предложить интересные идеи, как благоустроить пришкольные территории".