Путин: организация зданий школы должна помочь с детства прививать здоровый образ жизни

Президент РФ подчеркнул необходимость "продолжить работу по формированию в школах доступной спортивной инфраструктуры и залов, открытых площадок" и "обязательно учитывать это требование в программе капитального ремонта"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ценности здорового образа жизни закладываются в детстве, поэтому школьные сооружения должны предоставлять такую возможность и быть оснащены всем необходимым. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании по программе капремонта школ.

"Ценности здорового, активного образа жизни закладываются именно в детстве, - заявил глава государства. - Всем этим вопросам мы уделяем особое внимание".

Президент напомнил о том, как посетил отремонтированную школу в Нижнем Тагиле, и отметил высокое качество столовой в учреждении. "Это хорошая практика для тиражирования в других школах, - указал он. - Кстати говоря, там и актовый зал сделан".

Путин подчеркнул необходимость "продолжить работу по формированию в школах доступной спортивной инфраструктуры и залов, открытых площадок" и "обязательно учитывать это требование в программе капитального ремонта".

"Чтобы дети могли пройти профилактический осмотр непосредственно там, где они учатся, следует обновить школьные медицинские кабинеты", - отдельно указал глава государства.

Президент призвал также "думать и об эффективной организации внутришкольного пространства - например, чтобы не было очередей у раздевалок, в столовые, библиотеки, переполненных школьных холлов и коридоров".