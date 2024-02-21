В Полтаве в рамках декоммунизации хотят переименовать детсады "Орленок" и "Незабудка"

Постоянная комиссия по развитию культуры и образования городского совета приняла такое решение, так как считает, что эти названия "могут ассоциироваться с советской символикой"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Полтавы намерены в рамках политики так называемой декоммунизации переименовать детские сады "Орленок", "Незабудка" и "Красная гвоздика". Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

По его данным решение было принято на заседании постоянной комиссии по развитию культуры и образования городского совета Полтавы ввиду того, что названия детских садов "могут ассоциироваться с советской символикой". Так, детский сад "Орленок" будет переименован в "Лучик", "Незабудка" в "Жемчужинку", а "Красная гвоздика" в "Красную калину".

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины отчиталось, что только за 2022 год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.