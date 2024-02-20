Трех тяжелобольных детей из ЛНР переведут на лечение в Москву

Московские клиники также продолжают программы обучения для врачей из Донбасса и Новороссии

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Трех тяжелобольных детей из медучреждений Луганской Народной Республики (ЛНР) переведут для лечения в ведущие федеральные клиники Москвы, сообщила журналистам генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Галина Новичкова.

"Осмотрели детей, которые лежат на лечении. Трех детей мы рекомендовали переводить в Москву. Двух - в наш центр и одного - в Национальный центр здоровья детей (Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей - прим. ТАСС). Тем более ребенок с таким сложным орфанным (малоизученная болезнь - прим. ТАСС) заболеванием. К тому же в ЛНР не всегда можно диагноз поставить, а для некоторых [детей] нет возможности оказать необходимое лечение. Тут мы и приходим на помощь", - сказала она.

Новичкова добавила, что за 2023 год ЛНР значительно выросла в качестве оказания высокотехнологичной помощи. Так, в формате телемедицинских консультаций было проведено лечение 27 детей, еще 27 была оказана помощь на базе федеральных медцентров.

"В прошлом году мы с коллегами приняли у себя в Москве 27 детей из ЛНР. Мы брали самых сложных пациентов. Мы и далее готовы продолжать эту работу, ведь телемедицина позволяет консультировать в режиме реального времени хоть каждый день", - сказала она.

Также московские клиники продолжают программы обучения для врачей из Донбасса и Новороссии. "Из ЛНР к нам должны приехать хирурги. Я думаю, это отличная возможность для всех улучшить качество оказания медпомощи. Но, что более важно, отразится, в первую очередь, это на пациентах. Ведь мы растем и изобретаем новые методы ради них, ради здоровья наших подопечных", - подчеркнула она.

Отмечается, что постепенно будет организовано переоснащение медицинской техникой детских лечебных учреждений. В том числе центра переливания крови, лабораторий и отделения хирургии. Это позволит значительно повысить точность диагнозов и скорость работы специалистов.