Всероссийское общество глухих назначило врио президента

Ильфат Кудакаев будет находиться на этом посту на период временного отсутствия главы общества Станислава Иванова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всероссийское общество глухих (ВОГ) назначило Ильфата Кудакаева временно исполняющим обязанности президента организации на период временного отсутствия ранее задержанного президента общества Станислава Иванова. Об этом сообщается в Telegram-канале ВОГ.

Ранее сообщалось, что руководство ВОГ было задержано во вторник утром по решению Следственного департамента МВД России. Среди них - президент общества Станислав Иванов.

"Временно исполняющим обязанности президента Всероссийского общества глухих назначен Ильфат Кудакаев. Решение было вынесено в рамках заседания центрального правления общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" в соответствии с уставом ВОГ", - говорится в публикации.

Отмечается, что постановлением возлагается временное исполнение обязанностей президента ВОГ на Кудакаева на период временного отсутствия президента общества с 20 февраля 2024 года на срок шесть месяцев.

Ильфат Кудакаев родился 5 июня 1983 года в Оренбурге. Получил образование в сфере экономики, управления и некоммерческих проектов, в 2011 году возглавил региональное отделение ВОГ.