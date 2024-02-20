Путин поручил тиражировать на всю страну лучшие традиции отдельных школ

Президент России отметил, что "практически в каждой школе есть своя изюминка, свои традиции"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения анализировать и тиражировать на всю страну лучшие традиции отдельных школ из разных регионов.

"У нас практически в каждой школе есть своя изюминка, свои традиции", - отметил Путин. Он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову: "Надо, конечно, все это анализировать и лучшие практики распространять на всю страну".

Глава государства сегодня по ВКС провел совещание по реализации программы капитального ремонта школ. На связь с президентом вышли школы из Белгорода, Карачаево-Черкесии, Симферополя и Ярославля. Так, ярославская средняя школа №32 носит имя Валентины Терешковой, при учебном заведении создана комната-музей имени первой женщины-космонавта. В карачаево-черкесской школе аула Икон-Халк имени Халмурзы Сахат-Гереевича Кумукова работает музей "История моего аула".

Белгородская школа №35 начала работу еще до революции, в 1907 году, и сейчас располагается в двух зданиях. Одно из них - 1960 года постройки - было капитально отремонтировано.

А в числе выпускников Крымской гимназии-интерната для одаренных детей - доктор биологических наук, профессор Владимир Оберемок, который активно работал над созданием вакцины от коронавируса "Спутник V".