Голикова заявила о росте спроса на ЕГЭ по естественным и точным наукам среди выпускников

Вице-премьер РФ добавила, что также при выборе кружков 3 млн детей и подростков в стране выбирают технические и научные направления

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выпускники школ стали чаще выбирать для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) естественные и точные науки. Число тех, кто решил сдать ЕГЭ по химии, выросло на 5 тыс. человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по реализации программы капитального ремонта школ с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас пришли данные о сдаче ЕГЭ в текущем учебном году. Тенденции еще не такие устойчивые, как нам хотелось бы, но тем не менее число выбравших сдачу ЕГЭ по химии выросло на 5 тыс. человек, по информатике - на 3 тыс. По биологии, математике и физике мы тоже наблюдаем, пусть не очень большую, но положительную тенденцию", - сказала она.

Голикова добавила, что при выборе кружков 3 млн детей и подростков в РФ выбирают технические и научные направления.

Вице-премьер также рассказала о реализации программы капитального ремонта школ. По ее словам, 66% капитально ремонтируемых школ - это объекты в сельской местности.

"Мы в соответствии с Вашим указом о стратегии комплексной безопасности детей в РФ приняли правительством план мероприятий по ее реализации до 2030 года, который предполагает обновление инфраструктуры защищенности школ. Все те школы, которые сегодня капитально ремонтируются и вновь строятся, они имеют уже совершенно другой уровень защиты и безопасности", - добавила она.