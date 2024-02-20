Директор крымской гимназии для одаренных детей пригласила Путина посетить учреждение

Учебное заведение впервые капитально отремонтировали за 60 лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Директор Крымской гимназии-интерната для одаренных детей Екатерина Скопинцева-Китюк пригласила президента РФ Владимира Путина посетить учебное учреждение, которое впервые капитально отремонтировали за 60 лет, в ходе совещания по программе капитального ремонта школ.

"У нас уникальное учебное заведение. Мы объединяем лучших ребят республики, ребят одаренных, увлеченных наукой. Большинство наших учеников из сельской местности, есть ребята и из новых регионов, Херсонской и Запорожской областей. Здание нашей школы построено еще в 1963 году. И с момента постройки капитального ремонта не было. <…> Владимир Владимирович, если бы наша школа не попала в программу модернизации школьных систем образования, ни одна бы из этих инноваций не состоялась. Спасибо вам огромное за новые горизонты для крымских ребят, ну и, конечно, ждем в гости", - сказала Скопинцева-Китюк, обращаясь к Путину.

По словам директора гимназии, для учебного учреждения было закуплено уникальное оборудование, включая новую функциональную модель стола Пирогова, ПЦР-лаборатории, дроны, телескопы. Также в настоящее время образовательный процесс в гимназии строится по модели федерального центра Сириус.

"Не только 300 наших гимназистов, но и все ребята республики могут у нас заниматься медициной, агробиологией, генетикой и селекцией, развиваться в области живописи и театрального искусства. И, конечно, заниматься спортом, игровыми видами спорта и интеллектуальным спортом, шахматами. Только за прошлый год освоили новые образовательные программы в нашем центре 5 800 детей", - добавила директор.

Крымская гимназия-интернат для одаренных детей была открыта в 1993 году в здании 1963 года постройки. Она объединила всех одаренных детей Республики Крым. Один из выпускников гимназии - доктор биологических наук, профессор Владимир Оберемок, который активно работал над созданием вакцины от коронавируса Спутник-V.