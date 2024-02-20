Дети участников СВО получат приоритет при зачислении в новгородский лицей им. Сперанского

Лицей открыт в 1990 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Лицей-интернат имени М. М. Сперанского в Великом Новгороде в следующем учебном году в приоритетном порядке будет приглашать на обучение детей из семей участников специальной военной операции. Об этом сообщила директор лицея Елена Милютина на совещании по программе капитального ремонта школ, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"В следующем году мы в приоритетном порядке будем приглашать поступать к нам детей из семей участников специальной военной операции", - сказала она.

В рамках капитального ремонта прошли работы по ремонту кровли и фасадов, установке пандуса, пожарной лестницы, ремонт козырьков входных групп, цоколя, отмостков входной двери, устройство системы снегоулавливания, молниезащиты, водосточной системы и другое. По словам Милютиной, это грандиозный проект, в который были включены все дети, родители, педагоги и выпускники. "Мы смогли трансформировать наше образовательное учреждение. Не только внешний облик, но и содержание", - добавила она. В планах руководства отремонтировать общежития для детей.

В конце декабря 2023 года лицею-интернату присвоили имя российского реформатора, основателя отечественной юридической науки и правоведения Михаила Сперанского. В рамках проекта "Город-университет" в сотрудничестве с НовГУ и Новгородским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы для лицея разрабатывают концепцию обучения по профилю "Государственное и муниципальное управление".

Лицей открыт в 1990 году, он стал первым в регионе инновационным образовательным учреждением, которое самостоятельно реализует свою концепцию педагогической деятельности для достижения повышенного уровня подготовки лицеистов.