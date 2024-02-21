В рыболовецком районе Камчатки закрыли дорогу до аэропорта

Ограничение движения ввели из-за плохой видимости, снежных осадков и ветра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Движение по дороге от Рыбоконсервного завода - 66 до аэропорта Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района Камчатки ограничено из-за непогоды, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 21 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге местного значения "Рыбоконсервный завод - 66 - аэропорт Крутоберегово" Усть-Камчатского муниципального района. Дорогу закрыли в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно", - говорится в сообщении.

Другие районы края также находятся под влиянием циклона, который принес на полуострова метель и ветер.

Усть-Камчатский муниципальный район находится на востоке Камчатки, где работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий.