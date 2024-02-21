На Камчатке создадут маркетплейсы для реализации турпродуктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Цифровой сервис для реализации туристических продуктов создадут на Камчатке, это будет сделано для закрытия потребностей туристов, путешествующих по полуострову самостоятельно. Об этом на деловом форуме "Путешествуй" сообщил министр туризма региона Владимир Русанов.

"Прошлый туристический сезон показал, что портрет туриста меняется. Мы увидели значительный спад в организованных туристических группах и такой же значительный рост, даже больше, в самостоятельных туристах. То есть, по сути, турист вначале покупает билет, бронирует гостиницу, прилетает на Камчатку и потом начинает формировать свой отдых, находясь в отеле. Именно поэтому сейчас очень важно создать такие цифровые сервисы, к которым туристы в центральной части России уже привыкли. Это, например, заказ еды домой, покупка товаров, продуктов с доставкой до дома. Мы понимаем, что сейчас важно начать этот тренд реализовывать и при продажах наших туристических продуктов", - сказал Владимир Русанов.

Участники форума - представители турбизнеса Камчатки, выразили готовность принять участие в разработке такого цифрового продукта. Планируется, что в ближайшее время будут расширены возможности уже работающего в регионе туристического портала, созданного при поддержке краевого правительства.

Форум устойчивого развития туризма "Путешествуй!" проходит по инициативе правительства Камчатского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс. На 20 площадках работают рестораторы, отельеры, гиды и другие представители туристической сферы регионов страны. Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 1 тыс. человек. Мероприятие проходит в рамках зимнего фестиваля "Берингия".