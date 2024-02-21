В Каракасе открыли памятник Александру Пушкину

В церемонии открытия в парке имени народного героя республики Эсекиеля Саморы принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

КАРАКАС, 21 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. В Каракасе во вторник был установлен бюст великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В церемонии открытия памятника в парке имени народного героя республики Эсекиеля Саморы принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в южноамериканской стране.

"В этот прекрасный день дружбы, союза народов России и Венесуэлы мы находимся в парке имени Эсекиеля Саморы, парке с большой историей, из которого открывается панорама венесуэльской столицы. В преддверии 225-й годовщины со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина мы открываем ему здесь памятник", - сообщила мэр Каракаса Кармен Мелендес корреспонденту ТАСС.

"19 июля прошлого года мы приехали в Москву и воплотили мечту команданте [экс-президента Венесуэлы] Уго Чавеса и открыли памятник герою национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симону Боливару", - рассказала Мелендес. Она подчеркнула, что памятник Пушкину открыт "в символическом месте одного из самых посещаемых парков Каракаса".

"Мы счастливы и горды тем, что сегодня открываем памятник русскому поэту Пушкину в этом прекрасном месте", - отметил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Европы Франклин Рамирес в беседе с корреспондентом ТАСС. "Это событие, несомненно, свидетельствует о братских отношениях между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла", - подчеркнул он. Рамирес выразил благодарность послу России в Венесуэле Сергею Мелик-Багдасарову, который выступил с инициативой установить памятник Пушкину в Венесуэле.

"Нашему министерству иностранных дел и дипломатическому корпусу выпала честь участвовать в открытии памятника", - отметил заместитель министра. "У Пушкина теперь есть свой дом в Венесуэле, также как наш освободитель Симон Боливар имеет свой дом в Москве, где в прошлом году ему был установлен памятник", - подчеркнул Рамирес.

Памятник Пушкину установлен в одном из старейших парков города, на вершине холма, откуда открывается вид на весь Каракас. В высшей точке парка расположена скульптура героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара, неподалеку от которой установлен бюст русского поэта.

Бюст был передан венесуэльской стороне по линии Российского военно-исторического общества. Подобная скульптура была установлена РВИО в Бресте в 2019 году. Памятник располагается на постаменте, изображающем кипу книг. Бюст и постамент выполнены из бронзы в стиле неоклассицизма. Автор композиции - член Московского союза художников скульптор Виталий Шанов.