На Сахалине открылся III Международный симпозиум на языках КМНС Дальнего Востока России

На мероприятии собрались более 150 участников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия трехдневного III Международного симпозиума на языках коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Дальнего Востока РФ, собравшего на одной площадке более 150 гостей из разных уголков страны, состоялась в среду в торгово-деловом центре "Столица" в Южно-Сахалинске. Мероприятие началось с пленарного заседания, на котором презентовали учебное пособие и обсудили вопросы сохранения языкового наследия и взаимовлияния профессиональной музыки и фольклора, сообщила ТАСС президент Ассоциации музеев Сахалинской области, директор Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" Евгения Фирсова.

"Симпозиум начался с пленарного заседания, заявлено более 150 участников. Это уникальная площадка для общения на родных языках - на тех языках, которые находятся на грани исчезновения. Мы можем только поспособствовать сохранению языкового наследия, а чтобы его полностью сохранить, необходим комплекс мер. Именно поэтому у нас в мероприятии принимают участие не только представители коренного сообщества, но и ученые, лингвисты, представители министерства образования и министерства культуры", - рассказала Фирсова.

Участниками симпозиума стали работники учреждений образования, науки и культуры, краеведы, студенты, представители КМНС Дальнего Востока РФ. Вместе они обсуждают ряд вопросов, актуальных с точки зрения сохранения и развития языковой культуры. В их числе статус родного языка в современной языковой среде и реализация лингвистических прав КМНС на российском Дальнем Востоке. Также планируется изучить опыт работы по сохранению языка и определить место, которое занимают язык и культура в системе образования.

По итогам симпозиума издадут сборник статей.

Программа симпозиума

По информации организаторов, первые мероприятия симпозиума начались еще до его официального открытия - с 20 февраля. Так, 20 февраля были организованы заезд и размещение участников, а уже вечером для них провел лекцию независимый исследователь, кандидат исторических наук из Москвы Андрей Самар. Он рассказал об особенностях происхождения амуро-сахалинского ездового собаководства. Затем участники смогли побывать на открытии персональной выставки члена Союза художников России Натальи Кирюхиной "Мифы Сахалина" в галерее "Город художников", расположенной в торгово-развлекательном комплексе "Сити молл".

21 февраля на пленарном заседании участники мероприятия обсудили вопросы сохранения языкового наследия КМНС учреждениями культуры Сахалинской области, а также познакомились с учебным пособием "Картинный словарь уйльтинского языка для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций". В качестве спикеров выступили Евгения Фирсова и сахалинский министр образования Анастасия Киктева. Приглашенные ученые Людмила Миссонова и Оксана Добжанская познакомили гостей симпозиума с проектом создания учебных пособий по изучению уйльтинского языка и рассказали о взаимовлиянии профессиональной музыки и фольклора.

Далее участников ожидает работа по секциям и на мастер-классах, а вечером они побывают на открытии выставки "Жарища в Африке" из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея.

Третий день симпозиума начнется с проведения круглого стола "Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Севера в XXI веке". Завершится большое трехдневное мероприятие экскурсиями по выставкам "Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться" в Историческом парке "Россия - моя история" и "Женщина Севера. Искусство быть мастерицей" из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея и личных коллекций.

Первый языковой симпозиум прошел в 2014 году. Идея его проведения принадлежала сахалинскому ученому-этнографу Татьяне Роон. Тогда участники выступили с докладами на уйльтинском, нивхском, нанайском, эвенкийском, айнском и других языках. В 2024 году мероприятие организует Ассоциация музеев Сахалинской области при поддержке министерства культуры и архивного дела региона. Координатор - Литературно-художественный музей книги Чехова "Остров Сахалин".