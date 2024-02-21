В Приморье сообщили об экстремально теплой середине февраля

Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 3-8 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Вторая декада февраля в Приморском крае была аномально теплой с превышением среднесуточной нормы по температуре воздуха на 3-8 градусов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Вторая декада февраля получилась экстремально теплой, среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 3-8 градусов. И только вчерашние сутки оказались прохладные. Температура опустилась ниже нормы в среднем на 1-3 градуса", - сообщили в пресс-службе, отметив, что похолодание продлится до конца рабочей недели.

На выходных воздух вновь прогреется до нормы или выше. Днем 21 февраля в Приморском крае ожидается температура воздуха от минус 9 до минус 14 градусов.

Из-за потепления в феврале администрация Владивостока сократила срок разрешенного выхода на лед для граждан. Ранее выходить на лед без риска получить штраф можно было до 1 марта, но, согласно новому постановлению мэрии, запрет начал действовать с 20 февраля.

Как ранее пояснил ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, на погоду в регионе продолжает влиять Эль-Ниньо. Январь в Приморье в этом году оказался теплее обычного, а осадки распределялись очень неравномерно. 14 февраля во Владивостоке был зафиксирован тепловой рекорд. Воздух прогрелся до 5,3 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда на эту дату.