В Приморье пункт пропуска Краскино - Хуньчунь перешел на семидневный режим работы

Теперь он работает с 02:00 до 12:00 мск без выходных

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Пункт пропуска Краскино - Хуньчунь между Приморским краем и Китаем начал работу в ежедневном режиме. Это стало возможным после длительной работы российской стороны с китайскими властями, сообщили в пресс-службе Агентства международного сотрудничества Приморского края.

"Итогом длительной работы российской стороны с китайскими властями стало увеличение режима работы пассажирского направления пункта пропуска Краскино - Хуньчунь. Теперь он работает и по воскресеньям. Теперь пассажирское направление пункта пропуска Краскино - Хуньчунь синхронизировано с грузовым направлением и работает с 09:00 до 19:00 (с 02:00 до 12:00 мск) без выходных.

Специалисты добавили, что воскресенье, 18 февраля, стало первым днем работы в новом режиме.