МЧС России планирует почти вдвое увеличить парк беспилотников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Количество беспилотников, находящихся в распоряжении МЧС России, может увеличиться на 300 единиц до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сейчас на вооружении специалистов более 400 беспилотников. Это аппараты самолетного и вертолетного типов, а также комбинированной сборки. Вместе с тем для качественного выполнения поставленных перед нами задач необходимо увеличить парк беспилотной авиации. В этом году мы планируем закупить еще более 300 беспилотников", - цитируют в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова.

Также в планах министерства закупить восемь подвижных пунктов управления БПЛА.

Парк беспилотников будет использоваться для разведки паводков и природных пожаров, с их помощью составляются ортофотопланы (фотографический план местности), которых уже создано более 10,5 тыс. "Первоначально на создание ортофотоплана у специалистов уходили сутки, сейчас - не более 7 минут. На создание общей модели обстановки, которая доводится до единой дежурно-диспетчерской службы, требуется всего 20 минут. Такая производительность достигнута при помощи использования современных графических станций", - добавили в МЧС.