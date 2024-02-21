В школах Усть-Камчатского района Камчатки из-за непогоды отменили занятия

Из-за плохой видимости, снежных осадков и ветра также отменили рейсы парома и ограничили движение автобусов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Уроки в школах Усть-Камчатского района Камчатки отменены из-за неблагоприятных метеоусловий, не ходит паром, ограничено движение автобусов, сообщает районная администрация.

"Дороги краевого и муниципального значения частично закрыты в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром. В связи с плохой дорожной обстановкой и отсутствием видимости рейсы автобуса маршрута №1, а также маршрута №3 были отменены до улучшения погодных условий. Кроме того, рейсы парома "Капитан Драбкин" также отменены. О возобновлении всех рейсов будет сообщено дополнительно. В Ключах и Усть-Камчатске для обучающихся 1-11 классов отменены занятия в школах", - говорится в сообщении.

Восточная часть Камчатки оказалась под влиянием циклона 20 февраля. Он принес в муниципальный район пургу и ветер. В Усть-Камчатском районе проживают около 9 тыс. человек, расстояние до краевого центра - порядка 600 км.