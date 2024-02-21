На Камчатке на реке Иудумич запретили добычу золота

Причиной стало негативное воздействие на биоресурсы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Деятельность по разведке и добыче золота на реке Иудумич на Камчатке запрещена по решению суда из-за негативного воздействия на экосистему водоема. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Петропавловск-Камчатский городской суд иск прокурора удовлетворил и вынес решение о запрете проведения работ по разведке месторождения и добыче россыпного золота в бассейне реки Иудумич в отсутствие полученного в установленном порядке согласования с Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства. Кроме того, по результатам рассмотрения возбужденного природоохранной прокуратурой дела об административном правонарушении организация привлечена к ответственности за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности. Юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранители ранее установили, что недропользователь при наличии заключений об отказе в согласовании хозяйственной деятельности приступил к проведению работ, оказывающих воздействие на водные биоресурсы. В целях устранения нарушений заместитель природоохранного прокурора края обратился в суд.

Река Иудумич протекает в границах Елизовского района края около села Малки. Месторождение золота находится примерно в 12 км от населенного пункта. Оно было открыто в 1965 году.