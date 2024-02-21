В РВИО предложили запустить лекции об истории Хабаровского края на телеканалах

Это позволит еще больше заинтересовать историей молодых людей, считают там

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Историю Хабаровского края необходимо популяризировать, запустив соответствующие лекции по телевидению. Об этом сообщил ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков после одного из мероприятий форума "История для будущего. Дальний Восток".

"У вас очень творческие учителя и люди, которые занимаются воспитанием, образованием. Такой потенциал, который есть в регионе, грех не использовать. Можно доносить историю Хабаровского края через учебники, учебные пособия, через музеи, в регионе потрясающие краеведческие есть, через [лекции по телевидению]", - сказал Мягков.

Он отметил, что накануне в рамках работы площадок форума участница во время своего выступления увлекла слушателей историей края, начиная с древних времен, заканчивая 21 веком. "Это просто кладезь. Это надо слушать, это позволит еще больше заинтересовать историей молодых людей. Историей родного региона в контексте общей истории", - отметил Мягков.

Он добавил, что РВИО со своей стороны окажет содействие в этом направлении. В том числе лекции могут выходить на платформе лектория "Достоевский", который представляет собой универсальную современную медиатеку видео, аудио, подкастов, курсов и вебинаров.

Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил журналистам о завершении работы по изданию учебника истории региона, он проходит рецензирование в РВИО. По словам главы Минобразования региона Виктории Хлебниковой, выход пособия запланирован на сентябрь 2024 года.

Всероссийский военно-исторический форум "История для будущего. Дальний Восток" проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В ходе дискуссионных площадок и лекций форума обсуждаются вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов, темы преподавания истории в школах, поддержки участников СВО, жителей Новороссии и Донбасса.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом совместно с правительством Хабаровского края при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.