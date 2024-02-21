Во Владивостоке открылась выставка "Vремя выбрало нас"

Ее посвятили военнослужащим Тихоокеанского флота, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Выставка "Vремя выбрало нас" открылась в Военно-историческом музее Тихоокеанского флота (ТОФ). Она посвящена военнослужащим флота, героически выполняющим задачи специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ТОФ в среду.

"В Военно-историческом музее Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялось торжественное открытие выставки в честь Дня защитников Отечества "Vремя выбрало нас". На выставке представлены награды, личные вещи, флаги подразделений морской пехоты ТОФ, элементы обмундирования и экипировки "черных беретов", плакаты и фотографии, рассказывающие о мужестве и героизме воинов-тихоокеанцев", - сообщает пресс-служба.

Представители ТОФ подчеркнули, что открывает выставку композиция, на которой представлена история создания и развития морской пехоты как рода береговых войск ВМФ. Также в экспозиции представлена галерея участников СВО, удостоенных звания Героя России за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в ходе боев.

В пресс-службе также отметили, что большой интерес у посетителей вызовут экспозиционные комплексы, где представлены личные вещи и элементы формы одежды военнослужащих ТОФ.

Особенностью выставочного комплекса станет изготовленная по индивидуальному заказу экипировка первого пехотного пса - участника СВО с позывным "Бандит", надетая на сборную модель собаки, выполненную в натуральную величину.

Выставка будет открыта для показа жителям и гостям приморской столицы по адресу: г. Владивосток, улица Светланская, д. 66.