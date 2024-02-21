Конюхов планирует совершить последнее путешествие на плоту из переработанного пластика

Экспедиция будет называться "Возраст - не помеха"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов намерен в 2032 году, когда ему исполнится 80 лет, пересечь в одиночку Тихий океан на плоту из переработанного пластика. Это будет его последнее путешествие - от Чили до Австралии, рассказал Конюхов журналистам.

"Для последней экспедиции, - я не боюсь и не стесняюсь этого слова, - уже началось финансирование и строительство плота. Она запланирована на 2032 год и будет называться "Возраст - не помеха". <…> Мы из переработанного пластика будем выдувать трубы и на плоту из них я отправлюсь в свое путешествие. Я бы хотел уже сейчас пойти на плоту, но у меня стоят впереди экспедиции, которые нельзя отложить, потому что люди работают, идет финансирование", - сказал Конюхов.

Выбор стройматериала в виде переработанного пластика обусловлен тем, что путешественник в своих экспедициях занимается изучением загрязнения океана микропластиком. Он подчеркнул, что этим его плот будет отличаться от плота "Кон-Тики", на котором путешественник Тур Хейердал проплыл от Перу до островов Полинезии. Плот норвежского мореплавателя построили из бревен редкого и красивого бальзового дерева, которое растет в Южной Америке.

Конюхов - первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов). Первым в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах в одиночку, первым совершил одиночное кругосветное плавание, первым выполнил программу Семь Вершин, первым пересек Тихий океан на весельной лодке и совершил кругосветный полет на воздушном шаре.