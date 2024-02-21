Уральские студенты разработали линейку питания для людей с особенностями здоровья

В список продукции вошли безглютеновые пасты Болоньезе и Арабьята, низкобелковая пицца "Маргарита", вегетарианская долма и картофельные колбаски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Студенты Екатеринбурга разработали линейку продуктов питания для людей с особенностями здоровья. В число уже созданных продуктов вошли замороженные полуфабрикаты - низкобелковая пицца "Маргарита", вегетарианская долма и картофельные колбаски, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского аграрного университета, студенты которого участвовали в проекте.

"Суть проекта заключается в разработке готовых продуктов, состав которых идеально подходит людям с разными заболеваниями. Так, при фенилкетонурии, наследственном заболевании обмена веществ, важно исключить из рациона высокобелковые продукты, а целиакия подразумевает безглютеновую диету. <…> Команда студентов свердловских вузов - аграрного, медицинского и путей сообщения - уже разработала безглютеновые пасты Болоньезе и Арабьята, мясные рулетики, низкобелковую пиццу "Маргарита", вегетарианскую долму, картофельные колбаски", - сказали в вузе.

В вузе уточнили, что в свободном доступе на полках сетевых магазинов сложно найти нужные продукты, а особенно замороженные полуфабрикаты, которые упрощают процесс приготовление пищи. Разработанная линейка предполагает специализированные продукты для людей с низкобелковой и безглютеновой диетами и функциональное питание, обогащенное железом, йодом, кальцием и витамином Д, чтобы люди могли получать нужное количество полезных элементов.

Студенты стали финалистами акселератора "Иннодайвинг-2023" и вошли в топ-10 всероссийской программы "Я в деле!". Их идею по созданию персонализированного питания для горожан поддержала местная торговая сеть. Сейчас молодые люди ищут инвестора и дорабатывают бизнес-план.