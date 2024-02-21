Волонтерскому движению Москвы исполнилось 10 лет

Добровольцы участвовали в шествиях "Бессмертного полка", Чемпионате мира по футболу в 2018 году, крупнейших спортивных состязаниях, форумах и выставках, помогали врачам во время пандемии, доставляли продукты и лекарства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Волонтерское движение, которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", отмечает 10 лет работы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Самому активному, дружному и доброму сообществу столицы - волонтерскому движению - которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", исполнилось 10 лет <...> Волонтеры Москвы - это огромная культура и философия добрых дел, объединяющая более 1,22 млн человек - каждого десятого жителя города", - говорится в сообщении.

Добровольцы участвовали в шествиях "Бессмертного полка", Чемпионате мира по футболу в 2018 году, крупнейших спортивных состязаниях, форумах и выставках. Во время пандемии волонтеры помогали врачам, а также доставляли продукты и лекарства. "Добровольцы выполнили свыше 150 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что сегодня более 14,4 тыс. добровольцев помогают жителям новых регионов страны и участникам СВО. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь и подарки в Донецкую и Луганскую народные республики, в Херсонскую и Запорожскую области. "За два года было собрано более 3,7 млн различных вещей и отправлено нуждающимся более 1,3 тыс. тонн жизненно важных грузов", - рассказал мэр.

В этом году московские волонтеры помогут в организации международных "Игр будущего 2024". Отбор и подготовка волонтерского корпуса на соревнования длилась целый год.

По словам мэра, в Москве проводятся курс "Включайся!", где можно получить базовые знания о волонтерстве, а также программы по основам добровольчества, социальному проектированию и различным направлениям волонтерской деятельности. Также реализуется курс "Обучай", рассчитанный на тех, кто чувствует в себе потенциал делиться знаниями с другими людьми.

Волонтерские движения Москвы

В столице развивается 12 направлений волонтерской деятельности, среди них событийное, социальное, культурное, экологическое, патриотическое, спортивное, инклюзивное, корпоративное, зооволонтерство, волонтерство в сфере охраны здоровья, медиаволонтерство, волонтерство в сфере общественной безопасности.