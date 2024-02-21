В Югре закрыли дорогу из-за метели и сильного ветра

По данным регионального гидрометцентра, его порывы могут достигать 17 м/с

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Движение всех транспортных средств закрыли по дороге город Белоярский - село Полноват в Ханты-Мансийском автономном округе из-за метели и сильного ветра, сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

"В связи с сильной метелью, сильным ветром и переметами проезжей части, движение всех видов транспорта на зимней автомобильной дороге Белоярский - Полноват закрыто до окончания неблагоприятной погоды и приведения ее в нормативное состояние", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре 21 февраля прогнозируют снег, ветер порывами до 15-17 м/с, температуру воздуха до -12...-17 градусов.