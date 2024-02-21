На Сахалине продлили предупреждение об опасной ледовой обстановке

По данным МЧС, 22 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья региона продолжится разрушение припая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 22 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине из-за погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"22 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая", - сказали в управлении.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители массово отправляются на подледную рыбалку, игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать людей с оторвавшихся льдин, есть также случаи гибели рыбаков.

Ранее сообщалось, что в последние дни на Сахалине установилась очень теплая погода с плюсовой температурой воздуха. 14 и 18 февраля в Южно-Сахалинске установили температурный рекорд на эти дни. Спасатели предупреждали население об опасной ледовой обстановке на острове с 18 по 21 февраля, несмотря на это, люди вышли на подледную рыбалку. В минувшие выходные спасателям пришлось эвакуировать с оторвавшейся льдины 82 человека, пострадавших нет.