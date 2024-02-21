Чернышенко заявил о готовности РФ начать подготовку специалистов на базе университетов ОАЭ

Работы могут начать в 2025 году, отметил вице-премьер

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Россия готова начать с 2025 года подготовку специалистов на базе существующих университетов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в рамках межгосударственного проекта "Российский университет". Об этом в ходе рабочей встречи с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов, председателем главного управления спорта ОАЭ Ахмедом аль-Фаласи сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как отметили в аппарате вице-премьера, участники встречи подняли вопрос создания на территории ОАЭ "Российского университета". "Данная инициатива получила поддержку на самом высоком уровне, что позволит "Российскому университету" стать одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между нашими странами. Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ", - сказал Чернышенко. Он добавил, что в качестве следующего шага предлагает обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета.

В свою очередь Ахмед аль-Фаласи предложил обсудить создание "Российского университета" в рамках визита в ОАЭ.