В Туве приняли закон об эвтаназии бездомных животных

Решение об умерщвлении будет принимать специальная комиссия

ТАСС, 21 февраля. Закон об эвтаназии социально-опасных бездомных животных приняли в Республике Тыва. Такое решение приняли на заседании Верховного хурала (парламента) региона.

"Закон Республики Тыва "Об обращении с животными без владельцев на территории Республики Тыва" принят во втором чтении и в целом. Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных. Законопроект дает право на применение умерщвления животных при наличии, достоверно установленного специалистами в области ветеринарии, устойчивого агрессивного поведения животного", - сообщили в парламенте.

Согласно закону, решение о судьбе животных без владельцев будет принимать специальная комиссия. "Также законопроектом предусмотрено проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний у животных, возможность создания и использования пунктов временного содержания для них", - пояснили в парламенте.

За принятие закона во втором и окончательном чтении единогласно проголосовали 28 депутатов.