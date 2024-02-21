В Уфе вернулись к вопросу создания платных парковок в центре города

В планах создать более 3,5 тыс. парковочных мест

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Платные парковки появятся в центральной части Уфы в 2024 году, заявил мэр города Ратмир Мавлиев, выступая на заседании Совета города.

Платные парковки в Уфе впервые должны были появиться с лета 2022 года, однако проект отложили в связи "с санкциями и непростой экономической ситуацией".

"В этом году в историческом центре Уфы появятся платные парковки. Планируем создать более 3,5 тыс. мест, что позволит нам разгрузить улицы города", - сообщил Мавлиев.

По первоначальному проекту плата за парковку в центре города должна была составить 40 рублей в час.