В Подмосковье по итогам рейда выдворят 60 нарушителей миграционного законодательства

На каждого из нарушителей также наложен штраф в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели рейд в Подмосковье, по итогам которого 60 иностранцев будут выдворены из страны за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, рейд был проведен в общежитии в районном пункте Новоивановское. "В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов - граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ", - рассказала Петрова.

На каждого из нарушителей наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны.