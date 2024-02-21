Федерация ревизоров проверит 500 ресторанов и отелей РФ по аналогии с Michelin

Географию проверок расширят еще на пять регионов, сообщила руководитель организации Галина Драгни

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федерация ревизоров гостеприимства в 2024 году увеличит число тайно проверяемых ресторанов и отелей в России по аналогии с Michelin на 43% - до 500 заведений, расширив географию еще на пять регионов РФ, сообщила ТАСС руководитель организации Галина Драгни.

"Во-первых, в планах на 2024 год увеличение количества проверок. Планируем проверить 500 заведений по России. В том году мы оценили 350 объектов более 1 000 раз, потому что какие-то заведения инспектировали от двух до пяти раз. В этом году мы планируем провести 1 500 проверок инкогнито. Во-вторых, нам интересно расширение географии. Сейчас в гиде представлены Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Екатеринбург, Калининград и Астана. Дополнительно мы планируем охватить Казань, Новгород, Омск, Красноярск, Новосибирск", - сказала Драгни.

По словам собеседницы агентства, российский аналог системы Michelin позволит сделать путешествия по России не только комфортнее, но и повысит их уровень. В этом, как отметила руководитель федерации, гид ревизоров (Revizors guide) поддерживают сами рестораторы и отельеры.

"Получение новых наград заведениями сети гарантирует повышение статуса заведения. Это также драйвер развития в условиях конкуренции на гастрономическом рынке", - сообщила директор по коммуникациям российского ресторанного альянса White Rabbit Family Ирина Зарькова.

Шеф-повар ресторана Artest, обладатель двух звезд Michelin, а также трех кристаллов гида ревизоров Артем Естафьев в интервью федерации также отметил, что упоминание ресторана в гиде ревизоров - уже признание качества кухни и высокого мастерства шеф-повара. "Когда делаешь интересный и качественный продукт и сервис, если вся команда ресторана горит своим делом, то признание не заставит себя ждать", - уточнил Естафьев.

"Обладатели двух кристаллов - генеральный менеджер Radisson Blu Olympiyskiy Hotel Атакан Турхан и операционный директор отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park Андрей Мамрыкин отметили, что получение знака гида ревизоров повышает уровень доверия к брендам, поднимает рейтинг в глазах гостей и конкурентов и доказывает, что именно эту компанию проверили на соответствие международных стандартов качества и сервиса", - добавила собеседница агентства.

О федерации ревизоров гостеприимства

Федерация ревизоров занимается развитием гастрономического туризма, качественного отельного отдыха в России и СНГ. В 2023 году федерация проверила 350 заведений РФ, 25% из них получили знак качества и попали в российский гид. Прошедших аудит наградили в начале февраля 2024 года в Общественной палате РФ.