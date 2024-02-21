На юге Хабаровского края выпало до двух месячных норм снега за время циклона

В регионе температура воздуха упала на 5 градусов ниже нормы

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Циклон принес сильные осадки на территорию Хабаровского края, на юге региона выпало до двух месячных норм, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

"За процесс выпало от 1,5 до 2 месячных норм осадков. Особенно сильный снег отмечался на юге региона - в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах", - сказала Брынцева.

В Хабаровске синоптики зафиксировали 67% нормы осадков за месяц. На остальной территории - по востоку и северу региона - снег был не таким сильным, там выпало до 50% нормы. Погода прояснилась, однако на смену снегопадам пришел сильный ветер с порывами до 20 м/с. Также стало значительно холоднее, температура воздуха упала на 5 градусов ниже нормы. Ночью отмечается около -20 градусов, днем до -15...-18 градусов.

"Завтра еще будет свежий ветер 9-14 м/с, после пойдет на спад. Холодные воздушные массы будут сохраняться до конца месяца, будет на 2-3 градуса ниже нормы", - сказала собеседница агентства.

Циклон оказывал влияние на территорию Хабаровского края с вечера 18 января. Из-за непогоды задержали самолеты в разные поселения региона. Из-за обстановки в Татарском проливе по-прежнему не работает паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материком, остается закрытой дорога Лидога - Ванино.