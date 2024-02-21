В Абхазии 2024-й объявили годом Дмитрия Гулиа

В Сухуме в связи с юбилеем основоположника абхазской литературы пройдут торжественные мероприятия

СУХУМ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 2024-й год годом абхазского просветителя, основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Сегодня Абхазия отмечает 150-летие со дня рождения Дмитрия Гулиа.

"В знак высочайшей общественной значимости - 150-летия со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы, писателя, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа постановляю: объявить 2024 год в Республике Абхазия годом имени Д. И. Гулиа", - говорится в указе главы государства.

В связи с юбилеем писателя в Сухуме пройдут торжественные мероприятия. К его памятнику в центре абхазской столицы возложат цветы, там же состоится митинг, после чего в литературно-мемориальном музее писателя пройдет творческий вечер. Мероприятия, посвященные патриарху абхазской литературы, будут проходить в течение всего года.

Дмитрий Гулиа в 1892 году совместно с Константином Мачавариани составил абхазскую азбуку, является автором поэм "Песнь об Абхазии", "Осень в селе", романа "Камачич", переводов на абхазский язык произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, трудов по языку, истории абхазов. Гулиа - основатель и главный редактор первой абхазской газеты "Апсны" (Абхазия), организатор первой абхазской театральной труппы.