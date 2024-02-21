Кабмин в 2024 году направит 440 млн рублей на развитие донорства костного мозга

Средства пойдут на организацию работы лабораторий, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в 2024 году направит 440 млн рублей на деятельность, связанную с развитием донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2024 году на деятельность, связанную с развитием донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, из федерального бюджета будет направлено 440 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет способствовать повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов", - отмечается в сообщении.

В кабмине подчеркнули, что средства пойдут на организацию работы лабораторий, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству РФ. Они занимаются забором крови у доноров и последующим типированием образцов костного мозга - такая работа нужна, чтобы быстро найти подходящего донора для пациента, которому пересадка необходима для спасения жизни. Сейчас в лабораториях накоплено порядка 40 тыс. образцов, ожидающих типирования, а после окончания процедуры они будут направлены в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Отмечается, что, по оценкам специалистов, минимальный размер регистра должен составлять не менее 500 тыс. образцов для России. "Таким образом, донорским материалом будут обеспечены 90% российских пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга", - добавили в кабмине.

Система Федерального регистра доноров костного мозга действует с 1 сентября 2022 года, желающие оказать помощь могут стать донором, подав заявку через единый портал госуслуг.